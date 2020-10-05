Burak Gündüz hayvan hakları için söyledi

Şarkının sözlerinden ilham alınarak Vahap Şen yönetmenliğinde çekilen klipte ise, sokağa atılan bir köpek ve terkedilen bir insanın beklenmedik karşılaşması konu alınıyor. Tüm hayvanseverlerin yıllardır beklediği hayvan hakları yasasının çıkması için açık bir çağrı olan bu klipten elde edilecek tüm gelir, barınaktaki hayvanlar yararına bağışlanacak.

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve bir aşk şarkısı olan ilk teklisi Esasında’nın aksine; Zul’ün sözlerinde kişisel varoluş sancıları, yalnızlık korkusu ve toplumsal baskıların kişi üzerinde göze görünmeyen ama derinden hissedilen etkileri de öne çıkıyor. Müzikal anlamda da daha sert bir alt yapıya sahip olan Zul, özlenen 90’lar sound’u ve günümüz alternatif rock öğelerini bir araya getiriyor.

Sanatçı, söz ve müzikleri kendisine ait olan başka şarkılarıyla da, önümüzdeki süreçte her iki ayda bir single yayınlama hedefiyle yola çıkıyor.