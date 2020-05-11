Cambaz'dan yeni albüm

Grubun hikayesi aslında üniversite yıllarında başlamakta, yaz aylarında çeşitli yerlerde sahne alırken, gezgin bir adamın sizler sahnede Cambaz gibisiniz demesi ile grubun adı Cambaz olmuş ve daha sonraki sahne hayatlarında kendilerinden Cambaz olarak bahsetmişlerdir.

Müzik kariyerlerinde daha önce TRT Müzik Aynadan Yansıyanlar yarışmasında 1.lik elde ederek kendilerini bir basamak daha üste taşımışlardır. Alternatif müzik sahnelerinde Antalya’da çok ciddi dinleyici kitlesi oluşmuştur.

“Elalem” albümünde toplam 9 şarkı bulunmakta ve bu şarkıların hepsi birer yaşanmışlıktan doğmuştur. “Bizim derdimiz, derdimizi kendimiz gibi anlatmak” dediler Elalem albümünde.

Albüm Rüzgar Stüdyo İstiklal’de kaydedilmiş olup, kayıtları Pera grubunun gitaristi Kaya Sevinç almıştır.