Can Yayınları'ndan yeni işbirliği

Moda perakendeciliğine kattığı yeniliklerle Türkiye’nin en önemli perakende markalarından olan Boyner’le gerçekleştirilen bu işbirliği kapsamında, 1984’ten Küçük Prens’e, Şeker Portakalı’ndan Aşk ve Gurur’a, Yüzyıllık Yalnızlık’tan Simyacı’ya kadar yüzlerce unutulmaz eser, Boyner.com.tr’de satışa sunuluyor.

Pandemi dönemi başlayan Yemeksepeti Banabi’yle yaptığı hediye kitap kampanyasıyla ilgi çeken Can Yayınları, Boyner’le olan işbirliğini de Boyner müşterilerine özel kampanyalarla büyütmeyi planlıyor. Online alışverişe olan ilginin oldukça arttığı bu dönemde gerçekleştirilen bu ortaklığın okurlar tarafından da heyecanla karşılanması bekleniyor. Bu önemli işbirliğinin devamının da geleceğini belirten Can Yayınları Genel Müdürü Ali Granit ise, “Kitaplarımızın birbirinden farklı mecralarda ve kanallarda okurlarımızla buluşması en büyük önceliklerimizin başında yer alıyor. Kitabevlerinde tüm çeşitlerimizde bulunmanın yanı sıra aynı zamanda okurun bize ulaşmasını her alanda desteklemek adına online kanallar, marketler, benzinciler, cep telefonu uygulamalarında var olmak için büyük emek veriyoruz. Şimdi de Türkiye’nin en büyük moda perakendecisi Boyner’le çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Kitaplarımız hem Boyner.com.tr’de satışa sunulacak hem de önümüzdeki zaman içinde Boyner mağazalarında okurlarımızın karşısına çıkacak. Ayrıca okurlarımızı ve Boyner müşterilerini memnun edecek çeşitli kampanyalar planlıyoruz. Hem Can Yayınları hem de Boyner tarafında, bu önemli iş birliğinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.