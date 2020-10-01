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01.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Caz festivali başlıyor

İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, 3 Ekim’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak.

Caz festivali başlıyor

Bu yıl Kovit-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı 3 Ekim’den itibaren festivalin online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. Konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. 27. İstanbul C.az Festivali’nin dijital platformunda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresinden satın alınabiliyor.

Çevrimiçi festivalin ilk konseri Sibel Köse ve Ece Göksu’dan. 3 Ekim tarihindeki açılış konserini Can Güngör, Baba Zula; Ayyuka, Pithui, Gugou; Kardeş Türküler Büşra Kayıkçı; Jülide Özçelik, Bilge Günaydın Quartet “Daydream” gibi sevilen isim ve grupların konserler takip ediyor.

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