Caz festivaline geri sayım

Dokuz konser, bir jam session, bir sergi, bir seminer, bir söyleşi, bir film gösterisi ve çeşitli atölyeleri kapsayan program İzmirlilere unutulmaz bir caz festivali yaşatacak.



Festival, 3 Mart Salı günü AASSM’de yapılacak sergi açılışı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı “Deniz Yıldızları” Caz Orkestrası & Hüsnü Şenlendirici konseri ile başlayacak.



Festivalde, Grand Tour Trio’nun “oda müziği” odaklı benzersiz çalışmaları 6 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00 de AASSM Küçük Salonda Festival izleyicisi ile buluşacak.

Fleur Bleue Quartet, farklı bir repertuarla Festivale gelecek.



Viyana merkezli bir post-caz grubu olan Sketchbook Quartet, 12 Mart, Eva Klesse Quartett 14 Mart saat 20.00’de AASSM Küçük Salon’da konser verecek.



Festivalde ayrıca Artur Dutkiewicz, Crosswinds Project ve Luiza Zan sahnede olacak.