Caz festivaline geri sayım
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 27. İzmir Avrupa Caz Festivali 3-19 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Dokuz konser, bir jam session, bir sergi, bir seminer, bir söyleşi, bir film gösterisi ve çeşitli atölyeleri kapsayan program İzmirlilere unutulmaz bir caz festivali yaşatacak.
Festival, 3 Mart Salı günü AASSM’de yapılacak sergi açılışı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı “Deniz Yıldızları” Caz Orkestrası & Hüsnü Şenlendirici konseri ile başlayacak.
Festivalde, Grand Tour Trio’nun “oda müziği” odaklı benzersiz çalışmaları 6 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00 de AASSM Küçük Salonda Festival izleyicisi ile buluşacak.
Fleur Bleue Quartet, farklı bir repertuarla Festivale gelecek.
Viyana merkezli bir post-caz grubu olan Sketchbook Quartet, 12 Mart, Eva Klesse Quartett 14 Mart saat 20.00’de AASSM Küçük Salon’da konser verecek.
Festivalde ayrıca Artur Dutkiewicz, Crosswinds Project ve Luiza Zan sahnede olacak.