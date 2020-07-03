Cem Pilevneli'den yeni albüm

Sanatın çesitli dallarında edindiği birikimlerini Berklee Müzik Koleji'ndeki eğitimiyle harmanlayarak içinde caz, elektronik ve R&B öğelerini barındıran, Türk ve Amerikalı müzisyenlerle zenginleşen Petek Pansiyon albümü artık dinleyicileriyle buluşuyor.

1963 yılından beri ailesine ait olan, kendisinin büyüdüğü ve şu anda da yaşamını sürdürdüğü köklü bir geçmişe sahip olan pansiyonlarının ismini albümüne veren Cem Pilevneli, müzikseverlere altı şarkılık modern bir pop albümü sunuyor. Albümde yer alan beş şarkının söz, müzik ve düzenlemesi sanatçıya ait olurken Kayıp Aranıyor şarkısının söz ve müziğinde Kenan Doğulu’nun da imzasını bulunuyor.

İlk klip şarkısı Belki Değer Belki Değmez ise bu yazın hit parçası olmaya aday. Tüm engellere rağmen yaşanılan bir aşkı konu alan ve çekimleri Petek Pansiyon’da gerçekleştirilen klibin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor. Cem Pilevneli’nin elektronik altyapılı Petek Pansiyon albümü ile bu yaz uzun yolculuklara çıkmak isteyeceksiniz.