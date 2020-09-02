Cer İstanbul Tarihi Yarımada'da

Atölye Cer, hayata geçirdiği projelerde sanata verdiği değeri görünür kılmaya özen gösteren Ege Yapı ve Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği iş birliği ile hayata geçirildi. Proje, sanatçıların üretim için mekân ihtiyacını karşılayarak tamamen modern ve özgür bir çalışma alanı sağlıyor.

Genç sanatçıları desteklemek ve uluslararası platformlarda Türkiye’nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği ile güçlerini birleştiren Ege Yapı, Cer İstanbul projesinde tahsis ettiği alan ile Atölye Cer projesinde yer alan sanatçıların sanat eserleri üretebilmeleri için olanak sağlıyor.

Sağlık Bakanlığının normalleşme dönemi kararlarıyla birlikte Haziran ayında kapılarını yeniden açan Atölye Cer’de sanatçılar hâlihazırda sergilemek üzere 54 tane eser üretti. Üretilen eserlerden ilerleyen dönemde karma bir sergi açılması planlanıyor. Seçkin sanatçıların çalışmalarına ev sahipliği yapan Atölye Cer projesinde 17 sanatçı yer alıyor.

Atölye Cer faaliyetleri, Türkiye güncel sanatından Alla Güner, Batuhan Yaşar Cebli, Betül Bolat, Dilek Yalçın, Furkan Akhan, Hakan Cingöz, Kerem Topuz, Nebahat Karyağdı, Ozan Alpay, Özge Günaydın, Özge Gürkan, Seher Bediha Yılmaz, Sinan Dağ, Şevket Sönmez, Tolga Turan, Zeynep Çilek Çimen ve Zeynep Yazıcı gibi sanatçıların katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden başlatılan sanat sohbetleri ise atölyenin yeniden açılması ile birlikte her Çarşamba fiziki olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Her Çarşamba Atölye Cer’de gerçekleştirilen sanat sohbetleri eş zamanlı olarak https://www.instagram.com/atolyeceristanbul/ sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.