Çetin Çetintaş'ın yeni kitabı altıncı baskıya ulaştı

Çalışmaları ve eğitim programları aracılığı ile 10 yılı aşkın süredir sadece Türkiye’de değil, dünya çapında binlerce insanın hayatına dokunan ve yoga bilgisini dileyen herkes ile buluşturmaya devam eden Çetin Çetintaş, yakın zamanda çıkan altıncı kitabı “Sarı Çiçeği Koklayan Kedi”yi yorumladı. Okuru tarafından büyük ilgiyle karşılanan ve kısa sürede altıncı baskısına ulaşan yeni kitabında varoluşu ve sorgulamayı ele alan Çetintaş, kitabına dair merak edilenleri kendi YouTube hesabında takipçileriyle paylaştı.

Okuruna yaşam felsefesinin derinliklerine bir yolculuğa çıkaran yeni kitabını önceki eserlerine göre daha farklı bir teknikle yazdığını ifade eden Çetin Çetintaş, kitabın isminin ise kişinin benliği, egosu, kimliğini temsil eden “manipura çakra”dan geldiğini ifade etti. Kitabın isminde yer alan “kedi”nin de Venüs’ü yani güzellikleri simgelediğini açıklayan Çetintaş, “Kendimizi yaşarken, benliğimizi ortaya koyarken, hayatı güzellikleriyle algılamak ve deneyimlemek üzerine olduğu için adı Sarı Çiçeği Koklayan Kedi oldu” dedi.

Kitabın “Yaradılış” bölümüyle ilgili yaptığı açıklamalarda ilk bölümün ağır olduğunu ve bunu da kişinin yaradılışın neresinde ve ilişkisinin nasıl olduğunu görmesi açısından ağır bir yapıda sunduğunu belirtti. İlk bölümde konunun daha iyi anlaşılması için temeli oluşturmak adına böyle bir tercih yaptığını da sözlerine ekleyen Çetintaş, ilk bölümün aksine ikinci ve üçüncü bölümlerin daha kolay okunduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Kitabı ilk bölümde biraz ağır bulmanız ve neyin içine girdiğinizi bir anda anlayamamanız çok mümkün ama ikinci ve üçüncü bölümde birden ilk bölümde okuduğunuz her şey anlam kazanmaya başlıyor”.

“Kitap Yeniden Dönüp Okuduğunuzda Tekrar Başlıyor”

Felsefe kitaplarını yazarken tıpkı bu kitapta olduğu gibi her kelimeyi ve harfi özenerek seçtiğini; bunu da okurun her okuyuşunda farklı katmanlara açılan bir dünyanın içine girmesi için yaptığının bilgisini veren Çetintaş, Sarı Çiçeği Koklayan Kedi’nin de her okunuşta farklı bir anlam sunduğunu anlattı. “Kitap bir defa okuduğunuzda biten bir kitap değil. Yeniden dönüp okuduğunuzda tekrar baştan başlayan bir kitap” ifadesini kullanan Çetintaş, “Bu yolculukta kalbin sesini mi zihnin sesini mi dinleyerek hareket ediyoruz?” sorusunun cevabını da kitabında yer verdiğini anlattı.