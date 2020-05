Çevrimiçi gergedanlara büyük ilgi

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonu ve sanata verdiği değerle takdir kazanan, Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olan Nef ana sponsorluğundaki, sanatçı Özge Günaydın’ın; Dünya’nın 6’ıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde olduğunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeleyen, kişisel sergisi “Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor/Rhinos Back in Town”, Rhinos Back in Town ONLINE SERGİ formatında gerek sosyal medyadan, gerekse www.studiomasterpiece.com/masterpiece-maslak hesabından ve Youtube/Rhinos Back in Town sayfasından ilgiyle izleniyor. Sergi küratörü Denizhan Özer anlatımıyla, masalsı bir girişle başlayan film, 7 dakika boyunca sergiyi, eserlerin de ayrıntıları ile izleyiciye sunuyor.

Online sergiyi izlemek isteyenler için Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=ggxjLVCfHrk

Haziran ayından itibaren randevu sistemi ile Masterpiece Hall-Maslak’ta izleyicileriyle buluşacak sergi Eylül ayına kadar alanda izlenebilecek. Sanat yönetmenliğini Ayça Okay’ın üstlendiği; resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art, belgesel gibi farklı disiplinlerden oluşan bu kapsamlı sergi izleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı, yani 5 duyuya birden hitap edecek bir proje olarak tasarlandı.

Nef'in destekleriyle online sergi formatında evlere girebilen sergi, tam da bugünlerde yaşadığımız tedirgin edici günlere işaret ediyor olması açısından da dikkat çekiyor.