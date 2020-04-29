Çevrimiçi sanatçı filmleri sergisi

13’üncü yılında olan program bu sene “lisan” konusuna odaklanıyor. Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden iki bölüm olarak yarından itibaren görülebilecek. 31 Mayıs tarihine dek izlenebilecek programın içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci oluşturdular. Sekiz filmin gösterileceği sergide yer alan sanatçılar ise şöyle sıralanıyor: Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).