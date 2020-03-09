Christian Jost İstanbul'a geliyor
Gedik Sanat’ın, klasik müzikte ezber bozan yaklaşımıyla hayata geçirilen ve üç ayrı edebî akımı (Türk, Rus, Alman) ele aldığı Edebiyat Üçlemesi konserleri Zorlu PSM’de devam ediyor. Projenin ikinci konseri olan ve 2003 yılında Ernst von Siemens Bestecilik Ödülünün sahibi Christian Jost tarafından yeniden bestelenen Dichterliebe eserinin Türkiye prömiyeri, 17 Mart akşamı Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek.
Nisan 2019’da Deutsche Grammophone etiketiyle yayınlanan projenin Türkiye prömiyeri, dünyadaki yeni müzik akımlarını takip ederek yapılan çalışmaları Türk sanatseverlere ulaştırmayı amaç edinen Gedik Sanat’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek. Christian Jost’un şefliğinde verilecek olan konsere Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu eşlik ederken, Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz ise solist olarak yer alacak.
Romantik Döneme farklı bir bakış
Romantik dönemin duygusal çocuğu Robert Schumann’ın, Alman edebiyatının önemli ismi Heinrich Heine’nin dizeleri üzerine yazdığı ünlü lied demedi Dichterliebe (Ozanın Aşkı) çağımızın önde gelen bestecilerinden Christian Jost tarafından yeniden bestelendi. 16 şarkılık bu şarkı dizisini, teatral bir müzikal anlatımla genişleterek yeni bir kompozisyon yaratan Jost, Robert Schumann’ın ardından bu dizeleri müziğe başkalaştırarak dönüştürüyor. Bu yolla sanatseverlere iki farklı yüzyılda Heinrich Heine’nin dizelerinin müzik yoluyla anlatım biçimlerini karşılaştırma fırsatı veriyor.