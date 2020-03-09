Christian Jost İstanbul'a geliyor

Nisan 2019’da Deutsche Grammophone etiketiyle yayınlanan projenin Türkiye prömiyeri, dünyadaki yeni müzik akımlarını takip ederek yapılan çalışmaları Türk sanatseverlere ulaştırmayı amaç edinen Gedik Sanat’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek. Christian Jost’un şefliğinde verilecek olan konsere Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu eşlik ederken, Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz ise solist olarak yer alacak.

Romantik Döneme farklı bir bakış

Romantik dönemin duygusal çocuğu Robert Schumann’ın, Alman edebiyatının önemli ismi Heinrich Heine’nin dizeleri üzerine yazdığı ünlü lied demedi Dichterliebe (Ozanın Aşkı) çağımızın önde gelen bestecilerinden Christian Jost tarafından yeniden bestelendi. 16 şarkılık bu şarkı dizisini, teatral bir müzikal anlatımla genişleterek yeni bir kompozisyon yaratan Jost, Robert Schumann’ın ardından bu dizeleri müziğe başkalaştırarak dönüştürüyor. Bu yolla sanatseverlere iki farklı yüzyılda Heinrich Heine’nin dizelerinin müzik yoluyla anlatım biçimlerini karşılaştırma fırsatı veriyor.