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23.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çığlık’taki ‘deli’ yazısı Munch’a aitmiş

Norveç Ulusal Müzesi küratörleri, Edvard Munch’un “The Scream” (Çığlık) adlı tablosunda yer alan “gizemli” bir yazının sanatçının kendisi tarafından yazıldığını ortaya çıkardı.

Çığlık’taki ‘deli’ yazısı Munch’a aitmiş

Artnet’te yer alan habere göre uzmanlar, eserin son üst köşesinde bulunan ve “Sadece bir deli tarafından yapılabilir” yazan cümleyi uzun süre önce keşfetmişti. Ancak bu yazının sanatçıya ait olduğu bilinmiyordu. Sanat tarihçilere göre kurşun kalemle yazılan bu cümle, Munch’ın yapıtını 1893’te tamamlamasından yıllar sonra resme eklendi. Bu yüzden de bazı uzmanlar, bunu başkasının eklediğini ve bir vandal eylem olabileceğini iddia etmişti. Müzenin müdürü Britt Guleng, “Bir sanat eleştirmeni için 1904’te bir sanatçının kendi resminin yüzeyine böyle bir yazı yazması düşünülemezdi. Munch karmaşık bi insandı ve böyle bir şeyi yazmasının nedeni de aynı derecede karmaşık” dedi. Ayrıca Guleng, ressamın yazıyı bir melankoli anında yazmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

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