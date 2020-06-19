Çılgın sörfçülere yeni bir macera eklendi

Serinin üçüncü kitabı “Kerberos’un Gizemi”nde ana karakterler, kendilerini gizemli ve macera dolu bir durum içinde buluyorlar. Üstelik çözüme giden yol yine mitolojiden geçiyor.

Kitap için özel olarak çekilmiş film ise QR kod ile okurlara arka kapakta hediye olarak sunuluyor.

Serinin çizimleri, Tuba Şamlı Atilla tarafından elle çizildi.

Çılgın Sörfçüler serisi, göremeyen çocuklar için Braille alfabesi ile TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) raflarında da bulunuyor: : https://www.turgok.org