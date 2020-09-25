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25.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çinli sinemacıdan ‘Chungking Express’e devam

Çin sinemasının usta ismi Wong Kar-Wai, en sevilen filmlerinden “Chungking Express”in devam filmi için hazırlıklara başladı.

Çinli sinemacıdan ‘Chungking Express’e devam

Yönetmenin, devam filmin senaryosunu nisan ayında tamamladığı belli oldu. Filmin senaryosunun bittiği nisan ayında Çin Film Kurulu’ndan onay aldığı açıklandı.

Filmin konusu henüz belli olmasa da, Çin basınına göre film 2036 yılında Çin’in Chunking bölgesinde geçebilir. 1984 yapımı “Chungking Express”, âşık olan iki polis memurunu merkeze alıyordu.

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