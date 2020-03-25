Çizgi romanın efsane ismi Uderzo’ya veda

'Asteriks ve Obeliks’ gibi iki efsaneyi dünyaya kazandıran, son 60 yıldır hem çocuklara hem de yetişkilere hitap eden desenleriyle çizgi roman tarihine damga vuran Albert Uderzo, dün 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fransa’nın Marne bölgesindeki Fismes’de, İtalyan göçmeni bir anne babanın çocuğu olarak 1927 yılında dünyaya geldi. Soyadını İtalya’dan göç ettikleri Oderzo köyünden alan aile, 1929 yılında Paris’e yerleşti. Kentin doğusundaki periferi bölgesi olan Clichy-sous-Bois’ya yerleşen Uderzo Ailesi, burada kimi zaman İtalyan göçmenlere yapılan ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Ailesi bir süre sonra Paris’ten Brötanya bölgesine taşındı ancak Uderzo, Paris’te kalmayı tercih etti. Küçük yaşlarda uçak mühendisi olmanın hayallerini kuran çizer, II. Dünya Savaşı sırasında Paris’ten ayrılıp babasının yanına gitti ve burada bir süre babasıyla birlikte mobilyacı olarak çalıştı. Savaşın ardından 1945 yılında Uderzo, Paris’e döndü ve sanat dünyasının içine adım attı. İlk kahramanı Flamberge ve Clopinard’dı. 1947 ve 48 yıllarında Belloy ve Arys Buck’ı çizmeye başladı.

Goscinny ile iş birliği

Bu sırada çeşitli seyahatler yapıyordu ve bunlardan birinde, 1951 senesinde, gelecekte çok büyük iş birliklerine imza atacağı dostu René Goscinny ile tanıştı. Hemen sıkı dost olan ikili, tanıştıktan bir yıl sonra birlikte çalışma kararı aldılar. Belçikalı şirket World Press’in henüz açılan Paris ofisinde birlikte çalışmaya başladılar. İkilinin ilk yarattığı karakter Oumpah-pah, Jehan Pistolet ve Luc Junior’dı. 1958 yılında Le Journal de Tintin dergisinde Oumpah-pah çizgi roman dizisi olarak yayımlanmaya başladı ve 1962 senesine dek okurla buluştu.

Oumpah-pah devam ederken, bir taraftan da 1959 yılında Pilote dergisinde çizmeye başlayan ikili, ilk kez Asteriks’in maceralarına burada başladı. Alberto Uderzo, yıllar sonra vereceği bir röportajda, Oburiks’i Asteriks’e tercih ettiğini söyleyecekti. Bu dikilitaş taşıyıcısı karakteri, René Goscinny olmadan çizmeye başladığı için “ona” olan sevgisini inkâr etmiyordu. Pilote dergisinde seri olarak yayımlanmaya başlayan “Galyalı Asteriks’in Maceraları” 1961 yılında özel bir albüm olarak basıldı. 1967 yılında karikatürler öylesine popüler oldu ki ikili, tüm zamanlarını bu seriye adamaya karar verdi. 1977 senesinde Goscinny’nin ölümünden sonra Uderzo, kendi başına seriyi devam ettirdi, hem görselleri çizdi hem de hikayeyi yazdı. Ancak çıkan bütün yayınları “Goscinny ve Uderzo” imzasıyla yayımlattı.

370 milyon sattı

Sevimli, zeki, savaşçı ve zor görevlerin adamı olan Asteriks, can dostu Oburiks ile serilerde maceralara koşuyordu. MÖ 50 yılında Roma istilasına karşı koyan bir Galya köyünde yaşananları anlatan, ancak tipik birer Fransız karakterlerin portresini mizahi yönleriyle ele alan Uderzo ve Goscinny’nin yarattığı bu karakterlerin kitapları tüm dünyada 370 milyon kopya sattı. 100 dile çevrilen bu hikayeleri konu alan bir tema parkı da 1989 senesinde Paris’te Parc Asterix adıyla açıldı.

Hebdo için çizdi

Uderzo, 2011 yılında emekliliğini duyurdu. Ancak 2015 yılında, Charlie Hebdo saldırısının ardından, emekliliğine tek seferliğine ara verdiğini duyurdu ve bu dergi için özel bir Asteriks deseni yaptı.

Asteriks’in 50’nci yaşı için verdiği bir söyleşide; onun direniş, cesaret, basitlik ve güldürünün temsili olduğunu söylüyordu. Uzun yıllar Fransız Komünist Partisi’nde yer alan, Marksist düşünceyi benimseyen Uderzo’nun 1960’larda insan doğasına, bireyselliğe ve toplum pisikolojisine dair yazdıkları çeşitli yayınlarda okurla buluştu.

Ölümünden sonra Asteriks’in hikâyelerinin devam ettirilmesine izin veren Albert Uderzo, Asteriks’in ve kendisinin ölümsüz olduğunu bu kararıyla bir kez daha kanıtladı.