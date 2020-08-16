Çizgi ve desenlerle Yayoi Kusama’nın sanatsal yolculuğu

Somewhere’de yer alan habere göre 128 sayfalık çizgi roman, Kusama’nın çocukluğunu, genç bir sanatçıyken Japonya’dan ayrılışını, 1960’lardaki hareketli New York ortamını, eve dönüşünü ve uluslararası şöhrete nasıl sahip oldunu anlatıyor. Ayrıca 400 illüstrasyondan oluşan kitapta sanatçının puantiyeleri, doğadan ilham aldığı desenleri ve ikonik işleri de okura sunuluyor. “Kusama: A Graphic Biography”, 15 Eylül’den itibaren Laurence King’in internet sitesi üzerinden 19,99 dolara satışa sunulacak.



