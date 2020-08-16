16.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çizgi ve desenlerle Yayoi Kusama’nın sanatsal yolculuğu
Tayland asıllı İtalyan illüstratör Elisa Macellari, Yayoi Kusama’nın sanatsal yolculuğunu anlattığı “Kusama: A Graphic Biography” isimli bir çizgi roman hazırladı.
Somewhere’de yer alan habere göre 128 sayfalık çizgi roman, Kusama’nın çocukluğunu, genç bir sanatçıyken Japonya’dan ayrılışını, 1960’lardaki hareketli New York ortamını, eve dönüşünü ve uluslararası şöhrete nasıl sahip oldunu anlatıyor. Ayrıca 400 illüstrasyondan oluşan kitapta sanatçının puantiyeleri, doğadan ilham aldığı desenleri ve ikonik işleri de okura sunuluyor. “Kusama: A Graphic Biography”, 15 Eylül’den itibaren Laurence King’in internet sitesi üzerinden 19,99 dolara satışa sunulacak.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.