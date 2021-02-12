Çocuklar için güvenilir platform

“Kitap Okumak Ruhu Aydınlatır” sloganıyla oluşturulan platform aracılığıyla alanında özel eğitim verilmiş uzman editörlerin kontrolünde, internet üzerinden sadece iyi, güvenilir ve faydalı çocuk kitaplarının satışı gerçekleştirilecek. Böylece çocukların kendi yaş kategorilerindeki en doğru kitaplara erişimimi sağlanarak zihinsel gelişimlerine ilişkin kılavuz niteliğinde bir bilgi haritası sunacak. Güvenilir olmayan kitapların çocuklar üzerinde yol açtığı sorunları vurgulayan KİTAPORA Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf, “Platformumuz ile ebeveynlere yol gösterici bir yaklaşımla yetişme çağındaki çocukların doğru, risksiz, yaşına göre faydalı kitaplar okumalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle Kitapora’da güvenli olmayan çocuk kitaplarına yer vermeyeceğiz. Sadece özel eğitim verdiğimiz editörlerimizin “güvenilir kitap” süzgecinden geçen, tam yaşına göre sınıflanmış, aydınlatıcı bilgilerle içeriği en iyi anlatılan kitaplar, paltformumuzda yer alacak” diyor.