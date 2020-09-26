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26.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çocuklara yemeği sevdiren kitap

Gazeteci ve editör Destan Harmancı, “Yine mi…” kitap serisiyle modern ebeveynlerin her gün karşı karşıya kaldıkları en büyük meydan okumalardan birine, kendi yaşamından hareketle bir çözüm yolu buluyor.

Çocuklara yemeği sevdiren kitap

Anne babaların yemek seçen çocuklarına karşı farklı davranış alternatifleri sunarken, kitabı okuyan çocuklara da sağlıklı beslenme, tarım, mutfak ve yemek ile dolu bir yolculuğa çıkarıyor. İthaki Çocuk’tan çıkan serinin ilk kitabı “Yine mi ıspanak”, ıspanak yemek istemeyen Yaz’ın bu sebze ile tanışmasını, ona ısınmasını ve sonrasında farklı bir tarif ile ıspanağın en sevdiği yemeklerden biri olmasını anlatıyor. 

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