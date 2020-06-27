27.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çocukların hayalindeki dünya
Geçen haftalarda İsviçre Alpleri’nin 3 bin metrelik yüksek kesimlerine “Beyond Crisis” adlı bir yerleştirme yapan Fransız sanatçı Saype, Brileşmiş Milletler’in önemli merkezlerinden Cenevre’ye yeni bir yerleştirme yaptı.
“World in Progress” isimli bu yeni yerleştirme 6 metrelik bir alanda, iki çocuğun hayalindeki dünyayı resmetmesini tasvir ediyor. Sanatçı toprakta çözünebilir boyalardan ve doğal pigmentlerden elde edilen ürünler kullanarak yerleştirmeyi ortaya çıkarmış. Saype, Birleşmiş Milletler’in 75’inci yılı kutlamaları kapsamında İsviçre hükümetinin girişimiyle bu yerleştirmeyi yaptığını söylüyor.