Çocukların hayalindeki dünya

“World in Progress” isimli bu yeni yerleştirme 6 metrelik bir alanda, iki çocuğun hayalindeki dünyayı resmetmesini tasvir ediyor. Sanatçı toprakta çözünebilir boyalardan ve doğal pigmentlerden elde edilen ürünler kullanarak yerleştirmeyi ortaya çıkarmış. Saype, Birleşmiş Milletler’in 75’inci yılı kutlamaları kapsamında İsviçre hükümetinin girişimiyle bu yerleştirmeyi yaptığını söylüyor.



