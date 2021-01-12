‘Çok sayıda insanın yetişmesini sağladı’

Hasan Bülent Kahraman

(Sanat eleştirmeni ve akademisyen):

Filiz Çağman Hoca’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bazı hocalar akademinin sınırlarını aşan büyük etkinlikler gösterirler. Kendi çalışma ve ilgi alanlarını toplumda ilgili kurumlarla, alt yapıyla, örgütlerle birleştirirler. Hem akademik çabalarını sürdürür hem de o kurumlarda ve alanlarda topluma büyük hizmetler sunarlar. Filiz Hoca da onlardan biriydi. Sanat tarihçisiydi her şeyden önce ama Türk ve İslam sanatı disiplinlerinde uzmanlaşmıştı. El yazmalarında, minyatürde dünyanın en önemli isimlerinden biriydi. Topkapı Sarayı’nda büyük hizmetler verdi. Sarayın yeniden onarılması için büyük çaba gösterdi. Ben 1991 ile 1995 yılları arasında Kültür Bakanlığı’nda olduğum dönemde kendisiyle yakın temaslarımız olmuştu. Ben görevden ayrıldıktan sonra da Filiz Hoca, büyük restorasyonu başlattı. Topkapı Sarayı bünyesinde katılımlı seminerler düzenledi. Bunlar çok değerli çabalardı. Çok sayıda insanın yetişmesine ve çok sayıda öğrencinin olgunlaşmasına yol açtı. Filiz Hoca, bilgisini, görgüsünü paylaşan birisiydi. Ölümüyle büyük bir üzüntü duyuyorum ve kendisini saygıyla anıyorum.

‘Gerçek bir uzmandı’

Nazan Ölçer

(Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü):

Değerli meslektaşım Dr. Filiz Çağman’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum... Filiz Çağman, Türkiye’nin çalkantılı siyasi dönemlerinde, kültür politikalarının belirsizliğini koruğu günlerde, çok zor sergilerde, iyi günde, kötü günde meslek hayatımda birlikte olduğumuz bir dostumdu... Topkapı Sarayı El Yazmaları Kütüphanesi’nin dışında da müzenin bütün koleksiyonuna hakim, her bir köşesini bilen gerçek bir uzmandı. Emekli olduktan sonra 2005-2010 yılları arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nun danışmanı olarak bilgi birikimini tecrübelerini, müzemizin genç uzman ve konservatörleriyle cömertçe paylaştı. Sanat tarihimize çok değerli hizmetler sunan, kıymetli yayınlar kazandıran Dr. Filiz Çağman’ı daima saygı ve minnetle hatırlayacağız.