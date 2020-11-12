Contemporary İstanbul hem fiziksel hem de çevrimiçi gerçekleşecek

Contemporaray Istanbul Danışma Üst Kurulu tarafından alınan kararla, Contemporary Istanbul 15. Edisyonu planlandığı tarihte hem fiziksel hem çevrimiçi olarak kapılarını tüm sanatseverlere açacak.

Çağdaş sanatın bölgedeki merkez üssü olarak hareket eden fuar, bölgenin sanat pazarı ve koleksiyoner tabanını bir araya getirerek, uluslararası takvimde en çok beğenilen kültürel etkinliklerden biri olarak konumunu pekiştiriyor. Bu nedenle, bu yılki programda uluslararası iletişimin önemi, çağdaş uluslararası sanatçıların azmi ve sanatın kendisinin kapsayıcılığı alanlarına odaklanılacak.

Contemporary Istanbul, 15. yılını kutlarken, yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Co. tarafından denetlenen ve test edilen dijital platformunu da aynı anda hayata geçiriyor. Çevrimiçi fuarı, ziyaretçilerin, galerilerin ve sanatçıların gerçekten sürükleyici bir deneyim için birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve hatta gerçek zamanlı olarak uzaktan satın alma çalışmaları yapabileceği bir yapı sunuyor. Bu simbiyotik, deneyimsel platformun lansmanı, teknoloji ve sosyal ağın günlük hayatımıza etkilerinin daha net anlaşıldığı, 2020'nin küresel zorlukları küresel iletişim ve bağlantının öneminin vurgulandığı bir zamanda yapılıyor.

Platform, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, sanat hayranlarının ve meraklılarının kültürel etkinliğin keyfini çıkarmasına ve çevrimiçi özel içeriklere erişmesine olanak tanıyacak. Çağdaş sanatla ilgili her şey için büyümeye ve benzersiz bir merkez oluşturmaya devam etmek amacıyla Contemporary Istanbul, fiziksel bir alanla geleneği korurken dijital devrimi tam anlamıyla kucaklayan ilk uluslararası sanat fuarı olmak niyetinde.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Contemporary Istanbul'un 15. yıldönümünde sanatı ve sanat camiasını yeniden canlandırma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız” diyor. "İstisnasız tüm kreatif endüstriler ve sanat dünyasının büyük bir kesimi şüphesiz salgından çok etkilendi, ancak bu yılki etkinliğe katılımları için şimdiden ön rezervasyon yapmaya başlayan sanatseverlerin yoğun ilgi ve desteğini görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı fuar alanında yapılacak. Fuar alanına tüm ziyaretçiler gelecekleri gün ve saatleri bildirerek akreditasyonla girebilecekler. Etkinlik alanına HES kodu ile girilebilecek ve ziyaret maksimum 4 saat olabilecek. Ayrıca katılımcılara ek güvence sağlamak için hassasiyetle yerleştirilmiş havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrollerinin yanı sıra zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlendirilmiş akış gibi önlemler de uygulamaya konulacak.

15. kez fuarın ana sponsorluğunu üstlenen Akbank, küresel teknoloji devi Siemens, önde gelen lüks otomobil üreticisi Audi, uçuş noktalarına göre dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın da aralarında bulunduğu uluslararası markaların sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul’un 15. Edisyonu ile ilgili fiziki ve çevrimiçi fuarla ilgili biletler ve fuar hakkında daha fazla bilgi için www.contemporaryistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.