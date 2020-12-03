Contemporary İstanbul şimdilik sadece online

Bu kapsamda tarihleri de değişen Cİ, Akbank Ana Sponsorluğu’nda 19-20 Aralık’ta ön gösterim, 21 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında ise virtual.contemporaryistanbul.com üzerinden online olarak yapılacak. Fiziki edisyon ise 2021 ilkbaharda gerçekleştirilecek. Cİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli değişiklik kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yeni önlemleri hep birlikte izledik. Bu önlemler bizim katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizden başlayarak tüm dostlarımız yanında İstanbul’un sanat ortamı için en verimli ve uygun kararı verebilmek adına planlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirdi. Yarın açabilecek kadar hazır ve istekli olmamıza rağmen, mevcut koşullarda fuarımızı başlatmanın, sanat gibi yapıcı, yaratıcı ve iyimserlik yüklü bir ortamın doğasına uymayacağı kanısına ulaştık.”



