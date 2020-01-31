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31.01.2020 - 07:00 | | l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

CRR’de 44 konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, klasikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine, fadodan Türk halk müziğine 44 konserden oluşan şubat ve mart programını açıkladı.

CRR’de 44 konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, klasikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine, fadodan Türk halk müziğine 44 konserden oluşan şubat ve mart programını açıkladı.Konserler arasında, dünyanın yaşayan en köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası), bu yıl düzenlenen 62. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Orkestra Performansı” dalında aday gösterilen Kremerata Baltica, yaşayan en büyük Beethoven piyanistlerinden Stephen Kovacevich, günümüzün en popüler akordeoncusu Richard Galliano; ilk kez ülkemize gelecek olan Rönesans ve koro müziğinin süperstarlarından acapella topluluğu Tallis Scholars, Bach’tan Metallica’ya cesur programıyla O/Modernt Chamber Orchestra ve Bask Ulusal Orkestrası yer alıyor. 

Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, konuk olduğu bir derginin çekimlerinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Klum'un çekim videosu, büyük ilgi gördü.
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