CRR’de 44 konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, klasikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine, fadodan Türk halk müziğine 44 konserden oluşan şubat ve mart programını açıkladı.Konserler arasında, dünyanın yaşayan en köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası), bu yıl düzenlenen 62. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Orkestra Performansı” dalında aday gösterilen Kremerata Baltica, yaşayan en büyük Beethoven piyanistlerinden Stephen Kovacevich, günümüzün en popüler akordeoncusu Richard Galliano; ilk kez ülkemize gelecek olan Rönesans ve koro müziğinin süperstarlarından acapella topluluğu Tallis Scholars, Bach’tan Metallica’ya cesur programıyla O/Modernt Chamber Orchestra ve Bask Ulusal Orkestrası yer alıyor.