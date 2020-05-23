Dali sergisi çevrimiçi

İspanya’da bulunan Gala-Salvador Dali Vakfı koleksiyonuna ait eserlerle vakıf dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi olma özelliğine sahip “İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali” sanatçının yağlıboya tablo, çizim ve grafiklerinden oluşan geniş bir seçki sunmuş; açık kaldığı süre içinde 252 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen çevrimiçi sergide; Salvador Dali’nin benzersiz sanat anlayışıyla oluşturduğu eserlerinin yanı sıra, el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar yer alıyor.

Gala - Salvador Dali Vakfı Dali Çalışmaları Merkezi Yöneticisi ve İstanbul sergisinin küratörü Montse Aguer Teixidor’un yeni bir söyleşisiyle zenginleştirilen çevrimiçi sergi kapsamında; daha önce yine SSM’de gerçekleştirilen Dali konferans serisi de yeniden paylaşıma açıldı. Teixidor’un yanı sıra yazar Ferit Edgü, sanat eleştirmeni, akademisyen ve yazar Hasan Bülent Kahraman’ın aralarında olduğu isimlerin katıldığı konferanslarda; Dali’nin yaşam öyküsü, çok yönlü sanatsal üretimi ve etkisi konuşuluyor.

Dali’nin yaşamı

Çevrimiçi sergide, 20. yüzyıl sanatında bir dönüm noktası teşkil eden Dali’nin çocukluk yıllarından başlayarak son yaratıcı günlerine uzanan bir seçki yer alıyor. Sanatçının yüzyıl başında farklı sanatsal akımların etkisi altında gerçekleştirdiği çalışmalar, sürrealizme dahil olduğu yıllara ait eserler, bu akıma getirdiği geniş açılımın örnekleri ve yaşamının sonunda tekrar klasisizme döndüğü süreç, bilgilendirici metinler eşliğinde sunuluyor.

Sesli çocuk kitabı

“İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali” sergi kataloğundan, Dali’nin 20. yüzyıl sanat tarihindeki yerinin, ikonografisinin ve özgün duruşunun incelendiği makaleler de çevrimiçi sergi kapsamında erişime açıldı. Montse Aguer Teixidor, katalogda yer alan “Salvador Dali: Bir Retrospektif” başlıklı makalesinde, sanatçının çocukluğundan başlayarak hayatına ve sanatsal gelişimine ayrıntılı bir bakış sunuyor. Yazar Ferit Edgü ise “Gerçeküstücülük ve Dali” başlıklı makalesinde Dali’nin sürrealist grupla gelgitli ilişkisini ve bu akıma sağladığı açılımı irdeliyor.

“İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisi için hazırlanan resimli çocuk kitabı Ben Dali de çevrimiçi sergi kapsamında paylaşılıyor. Müzenin web sitesinden indirilebilen kitap aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve yazar Yekta Kopan’ın okuduğu sesli versiyonuyla da erişime açık.