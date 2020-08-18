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18.08.2020 - 13:30 |

Dan Brown'un ilk resimli çocuk kitabı

Dan Brown’ın sesli kitap özelliği taşıyan ilk resimli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi 1 Eylül’de Altın Kitaplar etiketiyle tüm kitapçılarda.

Dan Brown'un ilk resimli çocuk kitabı

New York Times’ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown, Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarının eğlenceli, gizemli ve müzikli maceralarının anlatıldığı ilk resimli kitabı Hayvanlar Senfonisi ile çocuklarla buluşuyor.

 

Bu keyifli macerada her bir kahramanın çocuklara vermek istediği bir sırrı var. Maestro Fare, çocukları pek çok sürprizle karşılıyor; ipuçları veren karışık harfler ve hatta çözülmesi gereken şifreli mesajlar onları bekliyor. Dan Brown, bu kitabında kendi bestelerini de okurlara sunuyor. Besteler, kitabın yayımlanmasının ardından sayfalardaki QR kodları telefona okutularak ücretsiz olarak dinlenebilecek.

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