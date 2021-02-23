Dans ve teknoloji buluştu

Projede İDOB Baş koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt’un hazırladığı koreografiyle İDOB Baş Dansçısı İlke Kodal’ın performansı, Robotlarla bir araya gelerek teknolojik dönüşüme mercek tutuyor. 10-25 Şubat tarihleri arasında projenin mimarları ve uzman kimliklerle sohbetler gerçekleşecek, ardından Roboweld Uygulama ve Araştırma Alanı’nda çekimleri yapılan performansın ilk gösterimi 25 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarında yayınlanacak.