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23.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dans ve teknoloji buluştu

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, Roboweld Robot teknolojileri markasıyla birlikte dans ve müziği bir araya getiriyor.

Dans ve teknoloji buluştu
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Projede İDOB Baş koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt’un hazırladığı koreografiyle İDOB Baş Dansçısı İlke Kodal’ın performansı, Robotlarla bir araya gelerek teknolojik dönüşüme mercek tutuyor. 10-25 Şubat tarihleri arasında projenin mimarları ve  uzman kimliklerle sohbetler gerçekleşecek, ardından  Roboweld Uygulama ve Araştırma Alanı’nda çekimleri yapılan performansın ilk gösterimi 25 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarında yayınlanacak.

 

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