Dans Yarışması için online pistler açıldı

Katılımcıların dans pistine meydan okuyacağı yarışma dünya çapında gerçekleşecek. Yarışmada başvuru sahipleri, 15 Kasım tarihine kadar performanslarının videosunu TikTok hesaplarına yükleyecek, daha sonra jüri en iyi 8 yarışmacıyı belirleyecek. Seyirci oylarıyla belirlenen 1 kişi ise, 2021’de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde yarışma şansı yakalayacak.