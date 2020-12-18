DasDas Online Westend / Batının Sonu ile başlıyor

Pandemi önlemleri çerçevesinde sıkılaştırılan kurallar ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte gösterimlerine süresiz bir şekilde ara vermek durumunda kalan DasDas, bu zor günlerde sahnesinin perdelerini kapatmıyor. ‘DasDas Online’ adını verdikleri platformla DasDas ekibi, tiyatro oyunlarını canlı olarak seyirciyle buluşturarak tiyatrodan uzak kaldıkları bu günleri onlar için daha keyifli kılmayı hedefliyor.

DasDas’ın tiyatroseverlere ‘DasDas Online’ üzerinden buluşturacağı ilk oyun ‘Westend / Batının Sonu’ olacak. Moritz Rinke imzalı, yönetmenliğini Tuğsal Moğul’un üstlendiği oyunun kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’ın yer alıyor. Westend / Batının Sonu, Eduard ve Charlotte çiftinin şehirden uzakta taşındıkları yeni evlerinde eski arkadaşlarını ve komşularını ağırladığı tüm sırların ortaya döküldüğü geceye tiyatroseverleri konuk edecek. Oyun 23 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.15’te ‘DasDas Online’da canlı olarak izlenebilecek.

DasDas’ın ilgiyle takip edilen tiyatro oyunlarından ‘Joseph K.’, ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Timsah’ ve çocuk oyunlarından ‘Uyku Nereye Kaçar?’ ile ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ da Ocak ayı itibariyle çevrimiçi olarak sanatseverlerin evlerine konuk olacak.

DasDas Online’ın biletleri www.mobilet.com’da satışta!