DasDas yeni sezon için kapılarını açıyor

DasDas, sonbaharda sanatseverlerin tiyatro özlemine son verecek. DasDas Sahne pandemi döneminde özlenen kapalı gişe oyunlarıyla Ekim ayında kapılarını yeni tiyatro sezonu için açıyor.

Sosyal mesafe kuralları ve önlemler gözetilerek hazırlanan oturma düzeniyle yeniden seyircisiyle buluşacak DasDas Sahne, Ekim programında geçtiğimiz sezonlarda ilgiyle takip edilen oyunlarının yanı sıra konuk oyunlara da ev sahipliği yapacak.

Prömiyerini yaptığı günden bu yana kapalı gişe oynanan, Şener Şen’i yeniden sahnelerle buluşturan ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mufağı’ oyunu 1 ve 2 Ekim’de DasDas Sahne’de tiyatroseverlerin karşısında olacak. 9 Ekim’de DasDas prodüksiyonu oyunlarından ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Westend / Batının Sonu’ sahnelenecek. 14 ve 30 Ekim’de ise DasDas’a Craft Tiyatro’nun bünyesindeki Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu ‘Kızlar ve Oğlanlar’ konuk olacak. Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimlerden oluşan kadrosuyla ‘Vahşet Tanrısı’ hem 15 Ekim’de hem de 29 Ekim’de DasDas’ta seyirciyle buluşacak. 16 Ekim’de ise DasDas’ın klasikleşen oyunu ‘Joseph K.’ sahnede olacak.

Tiyatroseverlere keyifli anlar yaşatmakla birlikte onların sağlığını ve güvenliğini de ön planda tutan DasDas, COVID-19 nedeniyle almış olduğu tedbirleri üst düzeyde uygulamaya devam edecek. Sosyal mesafeli oturma düzeninin yanında online biletleme ve temiz hava ile çalıştırılan iklimlendirme sistemlerinin kullanılacağı mekanda etkinliklerde misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak.

Anadolu Yakası’nda kültür, sanat ve eğlencenin kalbi haline gelen DasDas’ta yer alan DasDas Mutfak’la da konuklar, etkinlik öncesi Türkiye ve dünya mutfağından birbirinden farklı lezzetleri ve kokteyllerini dışarıda bulunan avlu alanında tadabilirler. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde keyifli bir deneyimin adresi haline gelen DasDas’ın biletleri www.mobilet.com’da satışta!