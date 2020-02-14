DasDas'tan iki farklı etkinlik

DasDas, Pazar keyfini birbirinden farklı etkinliklerle ikiye katlıyor. 16 Şubat Pazar günü izleyiciler ilk olarak sevilen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil’in anlatıcısı olduğu, tek seferliğine sadece DasDas’ta sahnelenecek ‘Askerin Öyküsü’ adlı oyunla buluşacak. Köstendil’e Orçun Orçunsel şefliğinde Avrasya Oda Orkestrası’nın eşlik edeceği oyunda eş zamanlı olarak ressam Pınar Birim doğaçlama bir performans sergileyecek.

İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından, I. Dünya Savaşı sonrasında Fransızca olarak kaleme alınan hikaye, tüm zamanların ölümsüz bestecilerinden Stravinski’nin bestelerinin canlı orkestra eşliğinde yorumlarıyla güçlü bir seyirliğe dönüşüyor.

DasDas’ta aynı gün, misafirler Can Gürses’in moderatörlüğünde, Mert Fırat’ın ev sahipliğinde, her ay yeni konu ve konuklarla devam edecek söyleşilerin ikincisi ‘Bu Ne Medyasızlıktır’ gerçekleşecek. Nevşin Mengü ve Mirgün Cabas’ın konuk olacağı söyleşide geçmişte günümüze medyanın durumu masaya yatırılacak. Etkinliğin sonunda izleyicilerden gelen sorular da cevaplanacak.