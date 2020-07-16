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16.07.2020 - 15:53 |

Daudet'den Provence öyküleri

Dünya klasikleri arasında önemli bir yere sahip olan Alphonse Daudet’nin "Değirmenimden Mektuplar" adlı eseri Alfa Yayınları’ndan çıktı. Daudet’nin Provence’taki eski bir değirmende kaleme aldığı Değirmenimden Mektuplar, her birinde bir öykü anlatılan mektuplardan oluşuyor.

Daudet'den Provence öyküleri

Karanlık ve gürültülü Paris’ten kaçan Alphonse Daudet, yaz aylarını geçirmek üzere Provence bölgesinde bir değirmen satın alır. Tavşanların yuva olarak bellediği, üst katında bir baykuşun ikamet ettiği bu değirmen bir zamanlar kırsal yaşamın kalbinin attığı bir yerdir. Daudet’nin bu huzur dolu doğada yazdığı ve dünya klasikleri arasında yer alan, kimi zaman eğlenceli kimi zaman öğretici yirmi dört öyküyü okurken adeta ciğerlerinize temiz Provence havası dolacak.

Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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