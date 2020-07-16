Daudet'den Provence öyküleri

Karanlık ve gürültülü Paris’ten kaçan Alphonse Daudet, yaz aylarını geçirmek üzere Provence bölgesinde bir değirmen satın alır. Tavşanların yuva olarak bellediği, üst katında bir baykuşun ikamet ettiği bu değirmen bir zamanlar kırsal yaşamın kalbinin attığı bir yerdir. Daudet’nin bu huzur dolu doğada yazdığı ve dünya klasikleri arasında yer alan, kimi zaman eğlenceli kimi zaman öğretici yirmi dört öyküyü okurken adeta ciğerlerinize temiz Provence havası dolacak.