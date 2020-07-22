Deniz işletme mühendisi Gizem Kodak ile tecrübeli uzak yol kaptanı Ömer Asmalı, deniz kültürü ve denizcilik anlayışını geliştirmek için yazdıkları “Deniz Kokan Öyküler”de deniz ve denizcilik sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Kitap Yurdu Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili Gizem Kodak, “Denizin birleştirici gücünü kullanarak mavinin etkileyici hikâyelerini anlatmayı amaçladık. Gemideki yaşamdan limanda bekleyenlere kadar birçok paydaşı olan kitabın okuru derinlere götürmesini istiyoruz” dedi.

‘Paydası mavi olanlar’



Kılavuz kaptan Ömer Asmalı ise, “Ortak paydası mavi olan insanlar birbirini daha iyi anlar. Hikâyelerimizde birbirini anlayacak insanların duygularına kılavuz olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.



Okurlara kitabı öneren Ataol Behramoğlu ise şunları kaydetti:



“Bütün meslekler kutsaldır. Fakat bunlar arasında denizcilik mesleğinin benim için özel bir yeri vardır. Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin anılarından esinlenerek oluşturulmuş ‘Deniz Kokan Öyküler’, deniz ve denizcilik mesleği konusunda özellikle gençlere önereceğim ilgili çekici bir çalışmadır.”