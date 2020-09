Depoya terk edilen Rembrandt gerçek mi?

Head of a Bearded Man” isimli tablo, 1951’de Oxford’daki Ashmolean Müzesi’ne miras bırakılmış, ancak Rembrandt uzmanlarından biri eserin taklit olduğuna karar verince müzenin bodrum katına terk edilmişti. 1981’de resmi inceleyen Rembrandt Araştırma Projesi, resmin Rembrandt’ın ölümünden çok sonra bir taklitçi tarafından yapıldığını iddia etmişti. Müzedeki Rembrandt retrospektifi öncesinde küratör An Van Camp, tabloyu yeniden inceletmeye karar verdi.

The Guardian’a konuşan Camp, “Resim Rembrandt’ın tarzı gibi” dedi. Ağaç halkalarını analiz eden bir uzman kısa süre sonra eserin boyandığı ahşap tuvalin Rembrandt’ın “Andromeda Chained to the Rocks”ta kullandığı ağaçtan geldiğini tespit etti. Ayrıca resmin 1620 ve 1630 yılları arasında, ölümünden yaklaşık 30 yıl önce boyanmış olma ihtimali de ortaya çıktı. Ashmolean Müzesi, henüz eseri bizzat Rembrandt’ın boyayıp boyamadığını belirlememiş olsa da resim kesinlikle sanatçının atölyesinde yapıldığını onayladı. Eserle ilgili yakında daha fazla araştırma yapılacağını söyleyen müze, yeniden açılan “Genç Rembrandt” sergisinde eseri ziyaretçilere sunuyor. “Genç Rembrandt”, 1 Kasım’a kadar Oxford’daki Ashmolean Müzesi’nde olacak.