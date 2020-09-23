23.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Devasa bir depoda müze deneyimi
Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Museum Boijmans Van Beuningen, dünyada bir ilk olarak tüm koleksiyonunu yıl devasa bir depoda sergilemeye başlayacak.
The Guardian yer alan habere göre Hollandalı MVRDV firması tarafından tasarlanan ve hâlâ yapım aşamasında olan Depot Boijmans Van Beuningen, 25 Eylül’de açılışını yapacak. Açılış sırasında sanatseverler, koleksiyon kurulmadan önce boş binanın mimarisini görebilecek. Açılışın sonrasında ise binanın kapıları yaklaşık bir yıl süreyle yeniden kapanacak. Bu süre zarfında ise aralarında Rebrandt, Bosch, Magritte ve Dali koleksiyonunun da yer aldığı 150 bin eser bu binaya taşınacak. Depot Boijmans Van Beuningen, asıl açılışını ise gelecek yılın sonbaharında gerçekleştirecek.