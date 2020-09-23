Devasa bir depoda müze deneyimi

The Guardian yer alan habere göre Hollandalı MVRDV firması tarafından tasarlanan ve hâlâ yapım aşamasında olan Depot Boijmans Van Beuningen, 25 Eylül’de açılışını yapacak. Açılış sırasında sanatseverler, koleksiyon kurulmadan önce boş binanın mimarisini görebilecek. Açılışın sonrasında ise binanın kapıları yaklaşık bir yıl süreyle yeniden kapanacak. Bu süre zarfında ise aralarında Rebrandt, Bosch, Magritte ve Dali koleksiyonunun da yer aldığı 150 bin eser bu binaya taşınacak. Depot Boijmans Van Beuningen, asıl açılışını ise gelecek yılın sonbaharında gerçekleştirecek.