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16.06.2020 - 12:35 |

Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, 2 Temmuz'da yeniden "perde" diyecek.

Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverleri selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarının ilk oyunu, "80 Günde Devr-i Alem" olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosunun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz'da sahnelenecek. İstanbul’un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları yine "Açık Hava Yaz Oyunları” kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 9, 10 ve 11 Temmuz'da "Türkiye Kayası" ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz'da "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunla perdelerini açacak. "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında çok sayıda oyun temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 21.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

 Biletlere ve program detaylarına "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden, Sanat Cepte uygulamasından ulaşılabilecek.

 

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