DJ Murakami

Japon yazar Haruki Murakami, salgın günlerinde insanlara moral vermek için önümüzdeki günlerde özel bir radyo programı yapacak. Japan Times’ta yer alan habere göre “Stay Home Special” isimli programda Murakami, en sevdiği parçaları çalacak ve ardından da dinleyicilerin yorumlarını okuyacak. Murakami, radyo programının duyurulduğu siteye “Umarım müziğin gücü, biriken korona bağlantılı kederleri uçurabilir” diye yazdı. “The Murakami Radio Stay Home Special”, 22 Mayıs’ta Türkiye saati ile 04.00’te Tokyo FM’de yayınlanacak.