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14.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

DJ Murakami

Ünlü yazar Haruki Murakami, radyo programına başlayacağını duyurdu. Radyoda sevdiği parçaları çalarak dinleyenlere umut vermeyi planlayan yazar, “Umarım müziğin gücü, biriken korona bağlantılı kederleri uçurabilir” dedi...

DJ Murakami

Japon yazar Haruki Murakami, salgın günlerinde insanlara moral vermek için önümüzdeki günlerde özel bir radyo programı yapacak. Japan Times’ta yer alan habere göre “Stay Home Special” isimli programda Murakami, en sevdiği parçaları çalacak ve ardından da dinleyicilerin yorumlarını okuyacak. Murakami, radyo programının duyurulduğu siteye “Umarım müziğin gücü, biriken korona bağlantılı kederleri uçurabilir” diye yazdı. “The Murakami Radio Stay Home Special”, 22 Mayıs’ta Türkiye saati ile 04.00’te Tokyo FM’de yayınlanacak.

Kamu çalışanlarına idari izinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.Kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde izinli sayılacak.
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