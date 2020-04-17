17.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Dünya Sanat Günü Ödülleri verildi
Bu yıl ilk kez UNESCO’nun resmi günleri kapsamında kutlanan 15 Nisan Sanat Günü’nde 7 dalda verilen ödüller UPSD başkanı Bedri Baykam tarafından Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında açıklandı...
15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Uluslararası Plastik Sanatları Derneği (UPSD) tarafından her yıl verilen Dünya Sanat Günü Ödülleri açıklandı. Ödülü alanlar koronavirüs salgını nedeniyle önceki akşam online olarak açıklandı. Bu yıl Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” Ödülleri ismiyle 7 dalda verilen ödülleri, UPSD dünya başkanı sanatçı Bedri Baykam tarafından Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında duyuruldu.
Verilen ödüller ve sahipleri
Yılın Sanat Kurumu: Baksı Müzesi
Yılın Sanat İnsanı: Faruk Sade Fonu/ Fulya-Sera Sade
Yılın Sanat Medya İnsanı: Doğan Hızlan
Yılın Sanatçısı: Taner Ceylan
Yılın Genç Sanatçısı: Alpin Arda Bağcık
Yılın Sanat Onur Ödülü: Turan Erol
UPSD Özel Ödülü: ODATV ve Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu