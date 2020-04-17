Dünya Sanat Günü Ödülleri verildi

15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Uluslararası Plastik Sanatları Derneği (UPSD) tarafından her yıl verilen Dünya Sanat Günü Ödülleri açıklandı. Ödülü alanlar koronavirüs salgını nedeniyle önceki akşam online olarak açıklandı. Bu yıl Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” Ödülleri ismiyle 7 dalda verilen ödülleri, UPSD dünya başkanı sanatçı Bedri Baykam tarafından Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında duyuruldu.

Verilen ödüller ve sahipleri

Yılın Sanat Kurumu: Baksı Müzesi

Yılın Sanat İnsanı: Faruk Sade Fonu/ Fulya-Sera Sade

Yılın Sanat Medya İnsanı: Doğan Hızlan

Yılın Sanatçısı: Taner Ceylan

Yılın Genç Sanatçısı: Alpin Arda Bağcık

Yılın Sanat Onur Ödülü: Turan Erol

UPSD Özel Ödülü: ODATV ve Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu