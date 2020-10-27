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HaberlerKültür Sanat Haberleri Ebru Elver'in kitabından elde edilen gelir bağışlanacak
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27.10.2020 - 13:34 |

Ebru Elver'in kitabından elde edilen gelir bağışlanacak

Ebru Elver tarafından kaleme alınan “İçimdeki Saklı Cennet” kitabı, kadın olmak, müzisyen olmak ve kendini bulmak üçgeninde olumlamalarla ve Allah aşkıyla yoğrulmuş, fonda hep şarkılar çalan yarı biyografik bir başarı ve kendini bulma hikayesini anlatıyor.

Ebru Elver'in kitabından elde edilen gelir bağışlanacak

Müzisyen olarak tanınan Ebru Elver’in ilk kitabı “İçimdeki Saklı Cennet” çıktı. Kitabında, Müzisyen ve kendi tabiri ile “Evrensel Anne” Ebru Elver, müzik yolculuğunda  karşısına çıkan zorluklarla güçlenirken bize vazgeçişlerinden, vazgeçemeyişlerinden, yolunu aydınlatan aşktan aynı zamanda da Allah aşkından, evrendeki her varlığa yardım etme sevdasından, yeni dünya düzeninden ve Korona'dan bahsederken kendi hayatının tüm ayrıntılarını hiçbir şeyi saklama gereği duymadan, cömertçe ve cesurca anlatıyor.

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