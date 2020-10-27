Ebru Elver'in kitabından elde edilen gelir bağışlanacak

Müzisyen olarak tanınan Ebru Elver’in ilk kitabı “İçimdeki Saklı Cennet” çıktı. Kitabında, Müzisyen ve kendi tabiri ile “Evrensel Anne” Ebru Elver, müzik yolculuğunda karşısına çıkan zorluklarla güçlenirken bize vazgeçişlerinden, vazgeçemeyişlerinden, yolunu aydınlatan aşktan aynı zamanda da Allah aşkından, evrendeki her varlığa yardım etme sevdasından, yeni dünya düzeninden ve Korona'dan bahsederken kendi hayatının tüm ayrıntılarını hiçbir şeyi saklama gereği duymadan, cömertçe ve cesurca anlatıyor.