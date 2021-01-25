25.01.2021 - 21:59 |
Elon Musk'ın annesi hangi Türk gazeteci yazarın hayranı çıktı?
Elon Musk'ın annesi Maye Musk'dan kitabı kısa sürede çok satanlar listesine giren Cem Seymen'e kutlama geldi.
"Özgürlüğün Rengi Mavidir" kitabıyla özellikle gençlerin ilgi odağı olan Cem Seymen sosyal medya hesabından Maye Musk 'teşekkür ederek iki kitabın da yer aldığı görseli paylaştı.
Yazar, diyetisyen ve model Maye Musk Türkiye'de Destek Yayınları' ndan "Bir Kadın Plan Yaparsa" kitabını çıkarmıştı. Cem Seymen de ilk kitabı özgürlüğün rengi mavidir gitmem kaçmam Pes Etmem'i geçtiğimiz Aralık sonunda Destek yayınlarından çıkarmıştı.