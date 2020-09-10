Emek Tiyatrosu yeni sezona başlıyor

Terasta 40, bahçede ise 24 kişinin izleyebileceği oyunlar, 17 Eylül’den itibaren tiyatro severlerle buluşacak. “İkinci Hayat” isimli proje kapsamında oynanacak “Ağustos 1998”, “İsmet Emmi’nin Baldırları” ve “Herkes Kocama Benziyor” başlıklı üç kısa oyun, farklı hikayeleri sunacak. Çalışmada oyunların yönetmenliklerini ise sırasıyla Ali Kemal Güven, Mert Şişmanlar ve Hakan Emre Ünal üstleniyor.