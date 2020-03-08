En çok Sezen Aksu dinleniliyor

Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinin bir numarasında Türkiye’den bir kadın sanatçı var, popun kraliçesi Sezen Aksu tahtını koruyor ve ilk sıraya yerleşiyor. Kraliçeyi Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar Top 5 listesinde Zeynep Bastık, Billie Eilish, Sertab Erener ve Selena Gomez.



2020 yılının ilk iki ayında dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinin bir numarasında Billie Eilish var. Kendisi sadece kadın sanatçılar arasında bir numara değil; aynı zamanda (1 Ocak - 1 Mart verilerine göre) yılın en çok dinlenen sanatçısı. Billie, bugüne kadar 10,3 milyar dinlenmeye ve aylık 60 milyon aylık dinleyiciye sahip. Sanatçının “bad guy” adlı şarkısı ise 1,2 milyar dinlenmeyi geçmiş durumda. Billie Eilish’i ikinci sırada Taylor Swift takip ederken, listenin devamında sırasıyla Ariana Grande, Halsey ve Camila Cabello yer alıyor.