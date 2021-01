Epica 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta

Bundan 6 yıl önce KüçükÇiftlik Park’ta hafızalardan silinmeyen bir konsere imza atan Epica, 3 Haziran 2021 Perşembe akşamı bir kez daha KüçükÇiftlik Bahçe’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grubun yeni albümü Omega’nın lansmanı kapsamında %100 Metal katkılarıyla gerçekleştirilecek konserde metal tutkunları görkemli bir gece yaşayacak.

2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons'un eşsiz vokalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.