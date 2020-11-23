Erbil resimleri Ankara’da

Serginin küratörlüğünü gerçekleştiren Prof. Dr. Kıymet Giray, sergide yer alan ve Erbil’in 2020 yılı için özel olarak tasarladığı eserler hakkında bilgiler verdi. Giray ‘’Pandeminin başlamasıyla evlere kapandık, bizim gibi çalışan insanlar için izole olmak, biraz daha uzak durmak güzel sonuçlar doğuruyor. Devrim Erbil de öyle yaptı, İstanbul’dan Bodrum’a gitti ve evinde tamamen izole olmuş bir şekilde burada yer alan eserleri ortaya koydu. Bu resimler onun için çok önemli’’ diye konuştu.

Yeni Resimler Yeni Dokunuşlar Sergisi’nde Erbil’in pandemi sürecinde yaptığı eserler bulunuyor. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce sergi açıp ödüller kazanan Erbil’in ‘’Yeni Resimler - Yeni Dokunuşlar’’ Sergisi 28 Şubat 2021 tarihine kadar 10.00 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.