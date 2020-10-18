Eser çalmakla suçlanan 3 aktiviste para cezası

Time’da yer alan habere göre Paris mahkemesi, dört aktiviste toplamda bin 175 dolar para cezası verdi. Aktivistler, geçen haziran ayında müzedeki eylemlerinin bir hırsızlık girişimi olmadığını, bunu yapma nedenlerinin sömürge dönemi boyunca Fransa’nın Afrika miras alanlarını yağmalamasını protesto etmek amaçlı olduğunu söyledi.