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18.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Eser çalmakla suçlanan 3 aktiviste para cezası

Paris’teki Musée du Quai Branly-Jacques Chirac’de sergilenen bir Afrika eserini çalma girişiminden yargılanan dört Afrikalı aktivist, para cezasına çarptırıldı.

Eser çalmakla suçlanan 3 aktiviste para cezası

Time’da yer alan habere göre Paris mahkemesi, dört aktiviste toplamda bin 175 dolar para cezası verdi. Aktivistler, geçen haziran ayında müzedeki eylemlerinin bir hırsızlık girişimi olmadığını, bunu yapma nedenlerinin sömürge dönemi boyunca Fransa’nın Afrika miras alanlarını yağmalamasını protesto etmek amaçlı olduğunu söyledi. 

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