Eskitilmiş Yaz’dan canlı akustik albümü

Bugüne kadar yayınladıkları şarkılar arasından seçmece oluşturulan bu albümde iki şarkıda kendilerine değerli müzisyenler Canozan ve Gülce Duru eşlik ediyor.

Kayıtları Babajim stüdyolarında Arın Baykurt tarafından yapılan albümün mix ve mastering çalışmaları Levent Üstüner’e ait.