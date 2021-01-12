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12.01.2021 - 14:29 |

Eskitilmiş Yaz’dan canlı akustik albümü

'Üçüncü Yeniler' olarak tabir edilen yeni nesil Türk rock gruplarının en önemli isimlerinden, “Uyursam Geçer mi?” ve “Birlikte Bağıralım” gibi hit şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan Eskitilmiş Yaz, “Kıyılara” albümünün ardından bu sefer de canlı akustik albümü “Boşlukta Sallantıda” ile sevenlerinin karşısında.

Eskitilmiş Yaz’dan canlı akustik albümü

Bugüne kadar yayınladıkları şarkılar arasından seçmece oluşturulan bu albümde iki şarkıda kendilerine değerli müzisyenler Canozan ve Gülce Duru eşlik ediyor.

Kayıtları Babajim stüdyolarında Arın Baykurt tarafından yapılan albümün mix ve mastering çalışmaları Levent Üstüner’e ait.

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