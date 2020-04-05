Evde arkeolojik tur

Müzeyi çevrimiçi olarak gezme ve eserleri inceleme fırsatı veren arşivde, aynı zamanda Iconic tarafından 16K yüksek doku detaylarıyla taranan eserler, sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Neolitik dönemden Selçuklu dönemine uzanan bir kronoloji izlemesine dikkat edilerek hazırlanan arşivde kase, testi gibi gündelik kullanım eşyalarından inanca ya da estetik beğenilere vurgu yapan figürler, ziyaretçiler tarafından tüm ayrıntılarıyla incelenebilecek.

Projede yer alan MÖ 3500-2000 yıllarına tarihlendirilen, pişmiş topraktan yapılmış ünik bir araba modeli ile Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen ve MÖ 1. yüzyıl-MS 4. yüzyıl arasına tarihlenen mermerden yapılmış Hekate Heykeli, koleksiyonun ilgi çekici eserleri arasında öne çıkıyor. VR ve AR’de dahil olmak üzere tüm dijital cihazlardan erişebilen arşive, sketchfab.com/rezanhasmuseum adresinden ulaşılabilir.