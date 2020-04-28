28.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Evde dans et
20 yıldır çeşitli vesilelerle modern dans etkinliklerine öncelik tanıyan ve bu alanda yaratılan projelere destek olma misyonunu sürdüren Akbank Sanat, Dünya Dans Günü’nü de özel bir etkinlikle kutluyor.
Akbank Sanat tarafından 29 Nisan Dünya Dans Günü’ne özel olarak hazırlanan video, kurumun sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluşturuluyor.
Company RAu’nun artistik direktörü Korhan Başaran’ın konseptini oluşturduğu kutlama videosunda Christiana Axelsen, Su Güzey, Nikki Holck, Paul Morland, Jenna Otter, Deniz Erkan Sancak, Tugrul Savaşçı, Lonnie Stanton, Elena Valls ve Korhan Başaran izleyicilere özel bir dans şovu gerçekleştiriyor. Videoya eşlik etmek isteyenler Akbank Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden videoya ulaşabilir.