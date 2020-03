Evde sanat vakti

Tüm dünyayı etkileyen koranavirüs salgını dolayısıyla Türkiye ve dünyadaki çoğu sanat etkinliği de iptal edildi, ertelendi. Bunun üzerine bazı müzisyenler, orkestralar ve film şirketleri etkinliklerini online olarak izleyicilerine açtı...



Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla çoğu insan sosyal mesafe gerekçesiyle evden çalışıyor, dışarı çıkmıyor. Okullar ve iş yerleri artık yavaş yavaş yavaş evlere taşınıyor. Virüs nedeniyle tüm sosyal ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi. Durum böyle olunca bazı müzisyenler, orkestralar konserlerini ve etkinliklerini izleyicilerine moral ve umut olması amacıyla online olarak sunmaya başladı. Bazı film şirketleri ve bağımsız sinemacılar da sinefillere ücretsiz yayın yapacağını duyurdu.



Dijital konser salonları



Reuters’ın haberine göre Almanya genelindeki opera evleri ve konser salonları “Ev konserlerini 21’inci yüzyıla getirelim!” fikriyle yola çıkmaya başladı. Önceki hafta Berlin Devlet Operası, George Bizet’nin “Carmen”ini dünya çapındaki izleyiciler için online olarak yayınladı. Bundan kısa bir süre sonra da Berlin Filarmoni Orkestrası virüs nedeniyle iptal edilen konserlerini internet üzerinden canlı olarak yayınlamaya başladı. Müzikseverler 30 gün boyunca orkestranın internet sitesinden ücretsiz olarak konserleri izleyebilecekler.

İngiliz şarkıcı James Blunt da konserini iptal etmek yerine izleyicilerine ücretsiz olarak canlı performans sunan sanatçılar arasında. Blunt, önceki hafta Hamburg’da gerçekleşecek konserini iptal etmek yerine 2 bin kişilik boş konser salonunda sahneye çıkarak performansını canlı olarak sergiledi.



Viyana Devlet Operası da ücretsiz olarak arşivini sanatseverlere açanlar arasında. Opera’nın internet sitesine kayıt olan izleyiciler (www.staatsoperlive.com) arşivde yer alan tüm opera ve bale performanslarının kayıtlarını günlük olarak izleme imkânı buluyor.



Coldplay’in solisti Chris Martin ise önceki gün Instagram hesabından “In Together, At Home” isimli bir canlı yayın başlattı. Canlı yayında hayranlarının sorularını cevaplayan Martin, grubun “Yellow” parçasını ve David Bowie’nin “Life on Mars” adlı şarkısını söyleyip çaldı. Martin yayının sonunda önümüzdeki günlerde John Legend’ın da “In Together, At Home” yayınına konuk olacağı haberini de hayranlarıyla paylaştı.

Türkiye’de ise önceki günlerde konserleri iptal edilen piyanist Gülsin Onay ve müzisyen Haluk Levent, Twitter üzerinden canlı yayın konseri verdiler.



Online sinema



Sinema salonlarının kapanması ve festivallerin de ertelenmesiyle birlikte film şirketleri de online olarak sinefillere ulaşıyor. Universal Pictures, yapımları tamamlanan filmlerin sinemayla aynı anda evlerde de izlenebilmesi için çalışacak. Şirketin bu uygulaması 10 Nisan tarihinde DreamWorks’ün animasyon filmi “Trolls World Tour” ile başlayacak. NBCUniversal ise yakın zamanda sinemalarda gösterilmeye başlayan “The Hunt”, “Invisible Man” ve “Emma” filmlerinin Sky ve Comcast’te ücretli olarak yer alacağını duyurdu. Türkiye’de ise ertelenen etkinliklerden 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Film Festivali, sosyal medya hesabından 14 Mart tarihinden itibaren her gün bir film yayınlayacağını, çevrimiçi gösterimler yapacağını duyurdu. Her gün saat 16.00’da paylaşılan filmler ertesi gün 16.00’ya kadar izlenebilecek. Ayrıca dünyanın dört bir yanından belgeselleri seyircisiyle buluşturan Documentarist de her gün ücretsiz olarak bir belgesel gösterecek.