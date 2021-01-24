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24.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Everest’i sanatla temizleyecekler

Nepal’deki Everest Dağı’ndan toplanan çöplerle çevre temizlenecek ve bir de sergi açılacak.

Everest’i sanatla temizleyecekler

NY Post’ta yer alan habere göre, 8800 metre yüksekliğindeki Everest’te oksijen maskeleri, parçalanmış çadırlar, kırık tırmanma merdivenleri, ip, konserve ve plastik gibi birçok atık birikiyor. Projenin yöneticisi Tommy Gustafsson hem yerli hem de yabancı ülkelerden sanatçıların çalışmalarına açık olduklarını vurguluyor. “Katı atıkları nasıl değerli sanat eserlerine dönüştürebileceğimizi göstermek istedik” diyen Gustaffson, projenin istihdam sağladığı gibi ek gelir kaynağı olacağını da belirtiyor ve “atıklara yaklaşımı değiştirip şekillendirmeyi umduklarını” söyleyerek sergiyle birlikte çevre sorunlarına dair bilinç oluşturmak istediklerinin altını çiziyor. Sergilenecek eserler hediyelik eşya olarak da satılabilecek. Bunlardan elde edilen gelirse bölgedeki koruma çalışmaları için harcanacak. Everest Dağı’ndan çıkan çöpler Sagarmatha Atık Denetim Komitesi adlı yerel çevreci grubun üyeleri tarafından ayrıştırılıyor.

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