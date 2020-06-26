Eyfel 104 gün sonra ziyarete açıldı

Paris’e gelen turistler, kuleye tırmanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler, salgından dolayı yaklaşık 104 gün kapalı kalan kulenin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Paris’in bir diğer simgelerinden biri olan Louvre Müzesi ise 6 Temmuz’da açılacak.