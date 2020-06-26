26.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Eyfel 104 gün sonra ziyarete açıldı
Fransa’nın kontrollü normalleşmesi kapsamında Eyfel Kulesi, önceki gün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Paris’e gelen turistler, kuleye tırmanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler, salgından dolayı yaklaşık 104 gün kapalı kalan kulenin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Paris’in bir diğer simgelerinden biri olan Louvre Müzesi ise 6 Temmuz’da açılacak.
Validen aslanla ilgili açıklamaVali Mustafa Çiftçi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.